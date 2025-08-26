Στα ύψη η τιμή του καφέ: «Εκτοξεύτηκε» κατά 49% η πρώτη ύλη από την 1η Αυγούστου

Στα ύψη βρίσκεται η τιμή του καφέ, καθώς σημειώθηκε αύξηση 49% στην πρώτη ύλη από την 1η Αυγούστου.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και δύο κύματα ψύχους στη Βραζιλία είχαν ως αποτέλεσμα τη χρηματιστηριακή αύξηση των τιμών.

Στο χρηματιστήριο του καφέ οι τιμές από την 1η Αυγούστου είναι ενδεικτικές. Στο Λονίνο οι τιμές αυξήθηκαν κατά 49% και στη Νέα Υόρκη κατά 31,2%.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025 ο καφές αυήξηθε κατά 17%, ενώ η μηνιαία αύξηση διαμορφώθηκε στο 5%.