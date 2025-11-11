Μενού

Στα «ύψη» η τιμή του κρέατος: Το ετήσιο κόστος φτάνει έως και τρεις μισθούς για μια οικογένεια

Σε απόγνωση οι καταναλωτές καθώς η τιμή του κρέατος αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Στα ύψη παραμένει οι τιμή του κρέατος με τους καταναλωτές να το επιλέγουν όλο και λιγότερο για το καθημερινό τους γεύμα. 

Όπως επισημαίνει ο ANT1, οι ανατιμήσεις από πέρυσι ξεπερνούν το 10%. ενώ αυξήσεις καταγράφονται και σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, η αύξηση τον Οκτώβριο αγγίζει το ποσοστό του 10,6% ενώ από το 2022 μέχρι σήμερα έχει ανατιμηθεί κατά 38%.

Τα αίτια της αύξησης μεταύ άλλων είναι διεθνής κρίση ενέργεια, η αύξηση των ζοωτροφών και η μειωμένη παραγωγή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αύξησης τιμής αποτελεί το μοσχάρι με αύηση κατά 22,3%. το κιλό δηλαδή κοστίζει από 16 έως 19 ευρώ. Το χορινό αντίστοιχα κοστίζει 9,5 ευρώ το κιλό. 

Κρέας: Πόσα λεφτά πληρώνει μια οικογένεια μηνιαία 

Το μηνιαίο κόστος μιας οικογένειας για την αγορά κρέατος υπολογίζεται στα 220 ευρώ ή το χρόνο τρεις κατώτατους μισθούς, αν υποθέσουμε ότι θα πάρι 6 κιλά μοσχάρι, 8 κιλά κοτόπουλο, 6 κιλά κιμά και 2 κιλά σνίτσελ. 

Το κοτόπουλο, αν και φθηνότερη επιλογή αλλά έρχονται επίσης ανατιμήσεις της τάξεως του 5%. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ