Στεγαστικά δάνεια: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στα επιτόκια της Ευρωζώνης – Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ

Φανταστείτε δύο οικογένειες στην Ευρώπη. Αγοράζουν το ίδιο σπίτι, δανείζονται το ίδιο ποσό σε ευρώ και υπάγονται στην ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Κι όμως, η μία πληρώνει σχεδόν τα διπλάσια σε τόκους από την άλλη. Πώς γίνεται αυτό;

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ για τον Απρίλιο του 2026 αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό παράδοξο: ένα τεράστιο χάσμα, που ξεπερνά τις δύο ποσοστιαίες μονάδες, ανάμεσα στις φθηνότερες και τις ακριβότερες αγορές της ευρωζώνης. Ο μέσος όρος των στεγαστικών επιτοκίων στην ευρωζώνη (συνυπολογίζοντας σταθερά και κυμαινόμενα) διαμορφώνεται στο 3,43%, όμως πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβεται μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.

Η θέση της Ελλάδας: Στο «πράσινο», αλλά με απόσταση από την κορυφή

Το μεγάλο ερώτημα είναι: πού κάθεται η μπίλια για τους Έλληνες δανειολήπτες; Η Ελλάδα καταγράφει μέσο επιτόκιο 3,32%, γεγονός που τη φέρνει ελαφρώς κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό σημαίνει ότι ένας Έλληνας που ζητά σήμερα στεγαστικό δάνειο βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη μοίρα από έναν Γερμανό (3,84%) ή έναν Λετονό (4,18%). Ωστόσο, απέχουμε ακόμα σημαντικά από τον «παράδεισο» χαμηλού κόστους της Μάλτας ή της Ιβηρικής.

Αν μεταφράσουμε τα ποσοστά, σύμφωνα με τα στοιχεία του data.ecb.europa, σε πραγματικό χρήμα, για ένα δάνειο 200.000 ευρώ με διάρκεια 20 έτη, η γεωγραφία αλλάζει δραματικά την τσέπη μας:

Στη Μάλτα (2,08%): Η μηνιαία δόση είναι περίπου 1.019 ευρώ.

Στην Ελλάδα (3,32%): Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται γύρω στα 1.142 ευρώ.

Στη Λετονία (4,18%): Η μηνιαία δόση εκτοξεύεται στα 1.231 ευρώ.

Ο Έλληνας δανειολήπτης, δηλαδή, πληρώνει περίπου 123 ευρώ περισσότερα το μήνα από τον Μαλτέζο, αλλά γλιτώνει σχεδόν 90 ευρώ το μήνα σε σχέση με τον Λετονό.

Σε βάθος 20ετίας, αυτή η «ελληνική» μεσαία οδός σημαίνει χιλιάδες ευρώ που είτε εξοικονομούνται σε σχέση με τον Βορρά, είτε χάνονται σε σχέση με τον υπόλοιπο Νότο.

Τα χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται γύρω από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια:

Μάλτα: 2,08% (Η πρωταθλήτρια του φθηνού χρήματος)

Βουλγαρία: 2,45%

Ισπανία: 2,80%

Πορτογαλία: 2,85%

Κροατία: 2,95%

Σλοβενία: 2,99%

Οι «ακριβές» αγορές

Στον αντίποδα, οι χώρες της Βαλτικής και της Κεντρικής Ευρώπης βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη:

Λετονία: 4,18% (Το υψηλότερο στην ευρωζώνη)

Εσθονία: 4,05%

Λιθουανία: 3,88%

Γερμανία: 3,84%

Βέλγιο & Ολλανδία: Πάνω από το 3,43%