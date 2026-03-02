Στενά του Ορμούζ και πόλεμος: Πόσο αντέχει η ελληνική ναυτιλία;

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξεκίνησε με στοχευμένα πλήγματα και ταχεία κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, μετατρέποντας σε λίγες ώρες την περιφερειακή ένταση σε ανοιχτή σύγκρουση.
Το Σάββατο ακολούθησε η ανακοίνωση για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που άλλαξε αμέσως τα δεδομένα στη διεθνή ναυσιπλοΐα.
