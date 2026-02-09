Μενού

Super Bowl 2026: Η 24ωρη οικονομία που κινεί δισ. δολάρια - Πόσο κοστίζει μία διαφήμιση

Με το Super Bowl να αποτελεί το δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ, υπάρχει μία ολόκληρη οικονομία που κινείται στους ρυθμούς του.

Reader symbol
Newsroom
Οπαδοί των Seattle Seahawks στο Super Bowl
Οπαδοί των Seattle Seahawks στο Super Bowl | Getty
  • Α-
  • Α+

Με το Super Bowl να αποτελεί το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ, προσελκύοντας 127,7 εκατ. τηλεθεατές φέτος, υπάρχει μία ολόκληρη οικονομία που κινείται στους ρυθμούς του.

Τουρισμός, νέες θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα, καταναλωτικές δαπάνες, πωλήσεις εισιτηρίων, διαφημίσεις, μπόνους παικτών, στοιχήματα, halftime show συνθέτουν τον οικονομικό καμβά σε ένα από τα πιο εμπορικά, επιδραστικά, ετήσια ιβέντς στον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ