Super Bowl 2026: Η 24ωρη οικονομία που κινεί δισ. δολάρια - Πόσο κοστίζει μία διαφήμιση

Με το Super Bowl να αποτελεί το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ, προσελκύοντας 127,7 εκατ. τηλεθεατές φέτος, υπάρχει μία ολόκληρη οικονομία που κινείται στους ρυθμούς του.

Τουρισμός, νέες θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα, καταναλωτικές δαπάνες, πωλήσεις εισιτηρίων, διαφημίσεις, μπόνους παικτών, στοιχήματα, halftime show συνθέτουν τον οικονομικό καμβά σε ένα από τα πιο εμπορικά, επιδραστικά, ετήσια ιβέντς στον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο.

