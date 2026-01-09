Συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Προστασία 21 ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων - Δικλείες ασφαλείας για παραγωγούς

Η πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ ενέκρινε την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Politico.

Κατά τη συζήτηση σε επίπεδο πρέσβεων, η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ διαπίστωσε ότι έχει διαμορφωθεί η απαιτούμενη «ειδική πλειοψηφία»: τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Το πολιτικό πλαίσιο και οι αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο

Το πλαίσιο της συμφωνίας είχε τεθεί ήδη από το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόσφατη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα μέτρα προστασίας των ευαίσθητων γεωργικών τομέων, η πρόταση εγκρίθηκε με 421 ψήφους υπέρ και 161 κατά.

Υπέρ ψήφισαν όλες οι μεγάλες πολιτικές ομάδες, εκτός από την Αριστερά και την ομάδα «Πατριώτες».

Από τους Έλληνες ευρωβουλευτές, υπέρ ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Οι υπόλοιποι καταψήφισαν. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν οι μόνοι σοσιαλιστές στην Ευρώπη που δεν στήριξαν τα μέτρα.

Οι ελληνικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων προς τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) είναι σήμερα περιορισμένες - μόλις 34,3 εκατ. ευρώ.

Με την πρόσβαση σε μια αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών, εκτιμάται ότι μπορούν να αυξηθούν σημαντικά.

Προστασία 21 ελληνικών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη

Η συμφωνία προστατεύει συνολικά 344 ευρωπαϊκά προϊόντα από απομιμήσεις, εκ των οποίων 21 είναι ελληνικά.

Μεταξύ αυτών:

Φέτα

Ελαιόλαδο και ελιά Καλαμάτας

Κορινθιακή σταφίδα

Κρόκος Κοζάνης

Μανούρι, κεφαλογραβιέρα

Μαστίχα Χίου

Κρασιά Μαντινείας, Νάουσας, Νεμέας, Σαντορίνης, Σάμου, Αμυνταίου

Ρετσίνα, τσίπουρο

Η προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης συνδέεται με υψηλότερες τιμές πώλησης - συχνά 2 έως 3 φορές πάνω από τα μη προστατευμένα προϊόντα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, για πρώτη φορά σε εμπορική συμφωνία της ΕΕ, ρήτρα διασφάλισης για την αντιμετώπιση αιφνίδιων αυξήσεων εισαγωγών, ακόμη και σε προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε ποσοστώσεις.

Ρήτρες ασφαλείας για τους παραγωγούς

Η συμφωνία περιλαμβάνει για πρώτη φορά ρήτρα διασφάλισης για αιφνίδια αύξηση εισαγωγών. Επιπλέον προβλέπονται:

Ποσόστωση στις εισαγωγές βοδινού, χοιρινού και πουλερικών

Μηχανισμοί επαναφοράς δασμών

Αναστολή εισαγωγών αν αυξηθούν πάνω από 5% ετησίως ή αν πέσει η τιμή εισαγωγής πάνω από 5%

Οι εισαγωγές από τη Mercosur θα πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Τα μέτρα που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε:

Υποχρέωση αμοιβαιότητας : τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να τηρούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα

Ενισχυμένη νομική προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων

Ειδική προστασία για 14 ευαίσθητα προϊόντα όπως εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, τυριά, ακτινίδια, ροδάκινα, αυγά, κρέας, ρύζι, μέλι

Σαφή χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες για ενεργοποίηση μέτρων σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε κινητοποίηση 45 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Εξαγωγές υπηρεσιών: Ένας λιγότερο γνωστός αλλά σημαντικός τομέας

Οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Mercosur φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ ετησίως.

Το 2023:

Μεταφορές: 1,5 δισ.

Τουρισμός: 67 εκατ.

Πολιτισμός: 2 εκατ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συμφωνία ανοίγει περαιτέρω την αγορά υπηρεσιών σε τομείς όπως χρηματοοικονομικά, ταχυδρομικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ψηφιακό εμπόριο και περιβάλλον.

Τι σημαίνει για τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις

Το 97% των Ελλήνων εξαγωγέων είναι μικρές επιχειρήσεις. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος και το διοικητικό βάρος για την πρόσβασή τους σε αγορές εκτός ΕΕ, μέσω κατάργησης δασμών, απλοποίησης τελωνειακών διαδικασιών και ευκολότερης πιστοποίησης προϊόντων.