Πέρασε η εμπορική συμφωνία για τη Mercosur με την Ευρώπη: Τα κράτη που ψήφισαν κατά

Μια εγκεκριμένη πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις χώρες της Mercosur για υπογραφή, δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν πλέον προθεσμία έως τις 5 μ.μ. της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων που θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη κέρδισαν επίσης την έγκριση των πρεσβευτών της ΕΕ, δήλωσαν οι διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να μεταβεί στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία.

Η συμφωνία Mercosur είναι μια εμπορική συμφωνία που δημιουργεί μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, δηλαδή της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης.

Στόχος της συμφωνίας είναι να διευκολύνεται το εμπόριο και οι επενδύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση δασμών σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που διακινούνται μεταξύ ΕΕ και των χωρών αυτών.

Ουσιαστικά αυξάνει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη, όπως βοοειδή, πουλερικά, δημητριακά, ζάχαρη και σόγια.