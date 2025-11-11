Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθούν σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.

Τα χρήματα καταβάλλονται στους λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη και σύμφωνα με τον προγραμματισμό η πληρωμή θα γίνει ως εξής:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μισθωτών και Μη Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων – ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.