Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το επίσημο χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026, διατηρώντας τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την 1/1/2017 (ν. 4387/2016), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.), του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα το απόγευμα, μέσω των ΑΤΜ.