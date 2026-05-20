Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές στους συνταξιούχους

Την επόμενη εβδομάδα, τελευταία εργάσιμη του Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους για τις συντάξεις Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το πλάνο του φορέα.

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ημερομηνίες

Συγκεκριμένα, η αρχή θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, όταν θα καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω ΕΦΚΑ, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις τους.

Ακολουθεί η δεύτερη δόση πληρωμών την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, η οποία αφορά κυρίως τους συνταξιούχους μισθωτούς. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου, καθώς και των υπόλοιπων ταμείων που έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία προβλέπεται να πιστωθούν και οι προσωρινές συντάξεις για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.