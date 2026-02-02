Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί

Με μικρές διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα πέφτει φέτος στις 23 Φεβρουαρίου και αποτελεί επίσημη αργία.

Η μετατόπιση αυτή επηρεάζει κυρίως τους μη μισθωτούς συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένεται να δουν τα ποσά νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Πότε πληρώνονται οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί

Για τους μισθωτούς, το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται από 24 έως 26 Φεβρουαρίου 2026. Αντίθετα, οι μη μισθωτοί αναμένεται να πληρωθούν νωρίτερα, με τις πιστώσεις να ξεκινούν από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, σε περιπτώσεις αργιών –όπως η Καθαρά Δευτέρα– το πρόγραμμα προσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e‑ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι επικουρικές συντάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τον Μάρτιο του 2026.

Γενικό πλαίσιο πληρωμών συντάξεων Μαρτίου

Το ενιαίο σύστημα πληρωμών προβλέπει ότι:

Οι μισθωτοί συνταξιούχοι πληρώνονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι πληρώνονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αναλυτικές ημερομηνίες ανά ταμείο

Νέοι συνταξιούχοι (μετά την 1/1/2017 – Ν. 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Μη μισθωτοί συνταξιούχοι

ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Μισθωτοί συνταξιούχοι

ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

Συνήθως οι τράπεζες πιστώνουν τα ποσά από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Μισθωτοί: Αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Μη μισθωτοί: Εφόσον δεν υπάρξει νέα αλλαγή, οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.