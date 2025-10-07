Μενού

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα δουν νωρίτερα χρήματα

συνταξεις τραπεζα συνταξιουχοι
Ανάληψη από ΑΤΜ | Shutterstock
Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, μία μερίδα συνταξιούχων και δικαιούχων θα λάβουν τα χρήματα τους νωρίτερα, καθώς οι πληρωμές γίνονται πάντα την προηγουμένη εργάσιμη από την ημέρα που έχει ανακοινωθεί.

Για τις κύριες συντάξεις, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, καθώς πληρώνονται στις 27/10.

Αντίστοιχα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου (ημερομηνία πληρωμής 30/10).

Για τις επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

