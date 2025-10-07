Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα δουν νωρίτερα χρήματα

Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, μία μερίδα συνταξιούχων και δικαιούχων θα λάβουν τα χρήματα τους νωρίτερα, καθώς οι πληρωμές γίνονται πάντα την προηγουμένη εργάσιμη από την ημέρα που έχει ανακοινωθεί.

Για τις κύριες συντάξεις, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, καθώς πληρώνονται στις 27/10.

Αντίστοιχα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου (ημερομηνία πληρωμής 30/10).

Για τις επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα λάβουν τις συντάξεις τους την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.