Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν καταβληθεί στους συνταξιούχους τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις. Αναλυτικά:

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα).

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται πως τα χρήματα καταβάλλονται στους λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.