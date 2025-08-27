Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Τετάρτη

Μετά από τους Μη Μισθωτούς συνταξιούχους, σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου, έρχεται η σειρά των Μισθωτών αλλά και των συνταξιούχων του Δημοσίου, ώστε να λάβουν τα χρήματα για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, θα αρχίσει η καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πρόκειται για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου και τις κύριες των τέως Ταμείων Μισθωτών και συγκεκριμένα:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΝΑΤ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Εξάλλου, περισσότεροι από 70.000 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αναδρομικά έως το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί η επιστροφή ποσών που θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα.

