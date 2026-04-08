Τα 19 ευρώ άγγιξε το αρνί: Οι τιμές στη Βαρβάκειο - Μικρότερες ποσότητες αγοράζουν οι καταναλωτές

Αυξημένη είναι η κίνηση των καταναλωτών στις αγορές ενόψει Πάσχα παρά τις αυξημένης τιμής των αγαθών εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, τα νοικοκυριά, σύμφωνα με το Action24, φέρεται να επιλέγουν μικρότερες ποσότητες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Για παράδειγμα, με βάση τις πρώτες εικόνες από τη Βαρβάκειο, αγοράζουν μισό κιλό αρνί ή κατσίκι αντί για ένα, ενώ αρκετοί επιλέγουν ως λύση και το κοτόπουλο που έχει χαμηλότερη τιμή.

Η εγκράτεια στις αγορές οφείλεται στο γεγονός ότι κατά μέσο όρο η τιμή του αρνιού ανά κιλό ανέρχεται στα 15 ευρώ, ενώ σε κάποια καταστήματα αγγίζει τα 19 ευρώ. Το κατσίκι αντίστοιχα, κοστίζει 16 ευρώ.

Η συκωταριά κινείται από τα 8 έως τα 11 ευρώ, τα έντερα για τη μαγειρίτσα από 5 έως 7 ευρώ, το χοιρινό επίσης από τα 5 έως τα 7 ευρώ και το κοτόπουλο από 3 έως 4 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των νόσων, υπάρχουν προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή. Ωστόσο, υπάρχουν εισαγωγές και πωλούνται τοπικά προϊόντα.

