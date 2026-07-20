Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν τα 62 έτη: Ποιοι προλαβαίνουν ακόμη τις ευνοϊκές διατάξεις

Δυνατότητα να αποχωρήσουν νωρίτερα από το 67ο έτος της ηλικίας τους, ή το 62ο (με 40 έτη ασφάλισης) έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν ασφαλιστεί -έστω και για μια ημέρα- πριν από το 1993.
Οι μεταβατικές διατάξεις συνταξιοδότησης που παραμένουν ακόμη σε ισχύ προσφέρουν το πολύτιμο εισιτήριο «εξόδου» ακόμη και 8 χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2012 και να συμπληρώνει τα ηλικιακά όρια που προβλέπει η νομοθεσία.
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