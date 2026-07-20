Μενού

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν τα 62 έτη: Ποιοι προλαβαίνουν ακόμη τις ευνοϊκές διατάξεις

Ποιοι ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες προλαβαίνουν σύνταξη πριν τα 62. Δείτε τις ευνοϊκές διατάξεις και τα όρια ηλικίας

Reader symbol
Newsroom
Συνταξιούχοι στην Αθήνα
Πανελλαδική συγκέντρωση συνταξιούχων στην Αθήνα | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δυνατότητα να αποχωρήσουν νωρίτερα από το 67ο έτος της ηλικίας τους, ή το 62ο (με 40 έτη ασφάλισης) έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν ασφαλιστεί -έστω και για μια ημέρα- πριν από το 1993.

Οι μεταβατικές διατάξεις συνταξιοδότησης που παραμένουν ακόμη σε ισχύ προσφέρουν το πολύτιμο εισιτήριο «εξόδου» ακόμη και 8 χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2012 και να συμπληρώνει τα ηλικιακά όρια που προβλέπει η νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ