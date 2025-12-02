Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Χωρίς παράταση και με πρόστιμα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Με την είσοδο του Δεκεμβρίου αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών. Η καταληκτική ημερομηνία και φέτος είναι στις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο σύμφωνα με τους αρμοδίους δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα νέας παράτασης.

Ήδη, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την εκπνοή της προθεσμίας, τα πρόστιμα ενεργοποιούνται από την πρώτη κιόλας ημέρα του νέου έτους.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα ειδοποιητήρια στο myCar

Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί εδώ και περίπου έναν μήνα στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, ενώ τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, χωρίς μεταβολές στα κριτήρια υπολογισμού.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Τα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν να καθορίζονται με δύο συστήματα:

Οχήματα με ταξινόμηση έως 31/10/2010: υπολογισμός βάσει κυβισμού.

Οχήματα από 1/11/2010 και μετά: υπολογισμός βάσει εκπομπών CO₂ (g/km).

Οχήματα με πολύ χαμηλές εκπομπές –κάτω από 90 g/km ή 122 g/km ανάλογα με το έτος ταξινόμησης– παραμένουν πλήρως απαλλαγμένα από τέλη.

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Με βάση το καθεστώς κυρώσεων που είναι κλιμακούμενο, «τιμωρείται» η κάθε ημέρα καθυστέρησης:

Έως 31 Ιανουαρίου: προσαύξηση +25%

Εντός Φεβρουαρίου: προσαύξηση +50%

Από 1 Μαρτίου και μετά: προσαύξηση +100% (διπλασιασμός)

Και όλα αυτά με ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους των τελών.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η εξόφληση γίνεται εύκολα μέσω τριών καναλιών:

ATM / APS: με σάρωση του QR code στο ειδοποιητήριο

e-banking: μέσω του 23ψήφιου κωδικού RF

Τράπεζες & ΕΛΤΑ: με φυσική παρουσία και εκτυπωμένο ειδοποιητήριο

