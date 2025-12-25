Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία πληρωμής - Καμία παράταση και τσουχτερά πρόστιμα

Η 31η Δεκεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράτασης από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τα πρόστιμα, για όποιον ολιγωρήσει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι τσουχτερά. Εκείνοι που δεν θα τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τη σχετική οφειλή αναμένεται να αντιμετωπίσουν μία επιβάρυνση έως και στο 100% επί των τελών, με την ΑΑΔΕ να διευκρινίζει πως τα πρόστιμα θα επιβληθούν κλιμακωτά, ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση αποπληρωμής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου: Προσαύξηση +25%

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου: Προσαύξηση +50%

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: Προσαύξηση +100%

Ανεξάρτητα από το ύψος των τελών, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Πώς πραγματοποιείτε την πληρωμή

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια επιλέγουν έναν από τους τρεις διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

ATM ή APS: Σάρωση του QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση της πληρωμής βήμα-βήμα.

e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.