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Τέσσερις χρυσές συμβουλές για να «λάμψετε» σε μια επαγγελματική συνέντευξη

Το μεγαλύτερο λάθος στις συνεντεύξεις εργασίας είναι η προσπάθεια να δείξεις τέλειος. Συμβουλές για να ξεχωρίσεις σε μια επαγγελματική συνέντευξη.

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Συνέντευξη για δουλειά | Shutterstock
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Οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την «τέλεια» εκδοχή του εαυτού τους σε μια επαγγελματική συνέντευξη, προκειμένου να κατακτήσουν τη θέση εργασίας που τους ενδιαφέρει.

Το αποτέλεσμα; Απαντήσεις προβλέψιμες, καλογυαλισμένες, αλλά χωρίς προσωπικότητα. Και όταν όλοι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, κανείς δεν ξεχωρίζει.

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