Τέσσερις χρυσές συμβουλές για να «λάμψετε» σε μια επαγγελματική συνέντευξη

Οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την «τέλεια» εκδοχή του εαυτού τους σε μια επαγγελματική συνέντευξη, προκειμένου να κατακτήσουν τη θέση εργασίας που τους ενδιαφέρει.
Το αποτέλεσμα; Απαντήσεις προβλέψιμες, καλογυαλισμένες, αλλά χωρίς προσωπικότητα. Και όταν όλοι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, κανείς δεν ξεχωρίζει.
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