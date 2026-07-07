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Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Μάθετε πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο θα διαρκέσουν και ποιο είναι το ωράριο για την Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά.

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Θερινές εκπτώσεις
Θερινές εκπτώσεις | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Έμποροι και καταναλωτές προετοιμάζονται πυρετωδώς για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες αναμένεται να δώσουν την απαραίτητη «ανάσα» στην αγορά, προσφέροντας παράλληλα γενναίες μειώσεις τιμών σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων.

Οι επίσημες θερινές εκπτώσεις κάνουν ποδαρικό τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα ρίξουν αυλαία την Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Για περισσότερες από έξι εβδομάδες, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν μεγάλες προσφορές και χαμηλές τιμές.

Στο πλαίσιο του εκπτωτικού θεσμού, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, η νομοθεσία προβλέπει ένα πλαίσιο από τις 11:00 έως τις 20:00. 

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