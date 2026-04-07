Θεσσαλονίκη: Κρατούν με τα «γκέμια» τις τιμές στα τσουρέκια - Μειωμένη η κίνηση στα αρτοποιεία

Στις περσινές τιμές κινούνται και φέτος τα τσουρέκια στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εορτών του Πάσχα στους φούρνους, με το απλό να διαμορφώνεται στα 12-14 ευρώ το κιλό και το σοκολατένιο στα 15-18 ευρώ το κιλό.

Ωστόσο, η κίνηση μέχρι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, παραμένει υποτονική, με τους αρτοποιούς να κινούνται προσεκτικά και «βήμα βήμα», αναμένοντας την κορύφωση της ζήτησης τις επόμενες ημέρες.

Τα παραπάνω επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, αντιπρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας».

Η κρίση παίρνει «μπάλα» και τα τσουρέκια

Όπως αναφέρει, η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί παραδοσιακά την ισχυρότερη εμπορικά ημέρα για τα αρτοποιεία, καθώς τότε πραγματοποιείται το 50% έως 60% του συνολικού πασχαλινού τζίρου.

Την ημέρα αυτή κορυφώνεται η πασχαλινή κινητικότητα: οι νονοί και οι νονές επισκέπτονται τα βαφτιστήρια τους και αντίστροφα, ενώ πολλοί άνθρωποι βάφουν τα πασχαλινά αυγά και προμηθεύονται τσουρέκια, όταν δεν τα παρασκευάζουν στο σπίτι.

Παράλληλα, πολλοί εκδρομείς αναχωρούν για τα χωριά τους ενόψει της Κυριακής του Πάσχα, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αγορές από τους φούρνους τόσο για προσωπική κατανάλωση όσο και για δώρα.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, η κ. Κουκουμέρια σημειώνει ότι παραδοσιακά καθένα από τα 580 αρτοποιεία του νομού Θεσσαλονίκης φουρνίζει τουλάχιστον 300 κιλά πασχαλινά τσουρέκια, γεγονός που αντιστοιχεί σε πάνω από 174.000 κιλά συνολικά. Εκφράζει, μάλιστα, την ευχή να «ζεσταθεί» η αγορά τις επόμενες ημέρες, ώστε οι αρτοποιοί να αναγκαστούν να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η ίδια αποδίδει τη συγκρατημένη καταναλωτική κίνηση στη γενικότερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αστάθεια και η μειωμένη αγοραστική δύναμη έχουν καταστήσει τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς.