Τι δεν φορολογείται: Όλες οι παροχές που «δεν βλέπει» η Εφορία

Δεν φορολογούνται όλα τα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέσα στη χρονιά. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα και, υπό προϋποθέσεις, μένουν εκτός του «ραντάρ» της Εφορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η σωστή γνώση αυτών των εξαιρέσεων βοηθά εργαζόμενους και εργοδότες να αποφύγουν άδικες επιβαρύνσεις και λάθη στις φορολογικές δηλώσεις.

Αποζημιώσεις που δεν θεωρούνται εισόδημα

Ορισμένες επαγγελματικές δαπάνες καλύπτονται από τον εργοδότη χωρίς να φορολογούνται, αρκεί να τεκμηριώνονται:

Αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης για επαγγελματικούς λόγους

Αποζημίωση εξόδων κίνησης με νόμιμα παραστατικά

Επίδομα αλλοδαπής για υπαλλήλους του ΥΠΕΞ

Εισφορές και ασφαλιστικές παροχές που εξαιρούνται

Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα:

Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων

Επαγγελματικές ασφαλιστικές εισφορές συνταξιοδότησης

Εφάπαξ παροχές από ταμεία πρόνοιας (εντός των προβλεπόμενων ορίων)

Ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας, επίσης εντός ορίων

Παροχές σε είδος που μένουν εκτός φορολόγησης

Ορισμένες παροχές που δίνονται από τον εργοδότη δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα:

Διατακτικές σίτισης έως 6€ ανά εργάσιμη ημέρα

Παροχές μικρής αξίας έως 27€ ετησίως

Κάρτες μεταφοράς (μηνιαίες ή ετήσιες)

Εταιρικό αυτοκίνητο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Παροχές σε είδος με μετοχές (υπό προϋποθέσεις)

Οικογενειακές και κοινωνικές παροχές που δεν φορολογούνται

Έως 5.000€ ετησίως για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Παροχές για απόκτηση τέκνου (έως 5.000€, με προσαυξήσεις ανά παιδί)

Κάλυψη δαπανών νοσηλείας εργαζομένου ή συγγενών

Παροχές εσωτερικού τουρισμού έως 300€ ετησίως (σε συγκεκριμένα έτη)

Εξωιδρυματικό επίδομα και συναφή επιδόματα αναπηρίας

Χρηματοδοτικά οφέλη που δεν θεωρούνται εισόδημα

Δάνειο χωρίς ή με χαμηλό επιτόκιο για απόκτηση «πράσινου» οχήματος

Γιατί έχει σημασία να γνωρίζουμε τις εξαιρέσεις

Η σωστή καταγραφή των μη φορολογούμενων παροχών:

μειώνει το φορολογητέο εισόδημα,

αποτρέπει λάθη στις δηλώσεις,

προστατεύει εργαζόμενους και εργοδότες από άδικες επιβαρύνσεις.

Σε μια περίοδο όπου κάθε ευρώ μετράει, η γνώση των εξαιρέσεων γίνεται πραγματικό εργαλείο οικονομικής ανάσας.