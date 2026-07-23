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Τι να κάνετε αν ο ιδιοκτήτης ζητήσει αύξηση στο ενοίκιο

Πότε είναι νόμιμη η αύξηση του ενοικίου, πότε μπορεί να γίνει αύξηση και πότε μπορεί ο ενοικιαστής να αρνηθεί την αύξηση

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πολυκατοικιες
Πολυκατοικίες στην Αθήνα | Shutterstock
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Τον τελευταίο καιρό πολλοί ενοικιαστές έρχονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στο ενοίκιο και αναρωτιούνται: «Είναι νόμιμη; Πρέπει να τη δεχτώ; Τι δικαιώματα έχω;»

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) δίνει απαντήσεις εξηγώντας πότε η αύξηση είναι νόμιμη, πότε μπορεί ο ενοικιαστής να την αρνηθεί και τι πρέπει να προσέξει στην περίπτωση αυτή.

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