Τουρισμός για όλους: Τι πρέπει να κάνετε όσοι κληρωθήκατε - Πότε ανοίγει η β' φάση

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», και όποιος έκανε αίτηση μπορεί να ανατρέξει να δει αν έχει κληρωθεί.

Συγκεκριμένα, ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και να εντοπίσουν την αίτησή τους. Η αναζήτηση δεν γίνεται με ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά στοιχεία, αλλά με βάση τον αριθμό της αίτησης.

Στους πίνακες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ του αιτούντος, καθώς και η σειρά της κλήρωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος πίνακας.

Οι πίνακες είναι χωριστοί, ανάλογα με την περίοδο που έχει επιλέξει ο κάθε αιτών, υψηλή ή χαμηλή.

Όσοι κληρώθηκαν δεν πρέπει να κάνουν από μόνοι τους κάποια διαδικασία, καθώς και αυτή, είναι αυτοματοποιημένη.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, αφού σταλεί το σχετικό αρχείο στις τράπεζες που έχουν επιλεγεί από τους δικαιούχους, οι τράπεζες αναμένεται να εκδώσουν τις ψηφιακές άυλες κάρτες μέσα σε δύο ημέρες.

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος θα λάβει από την τράπεζα που έχει επιλέξει μήνυμα με οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας. Παράλληλα, θα σταλεί email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση, το οποίο θα περιλαμβάνει σύνδεσμο για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης (password).

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλή: μετά τη δημιουργία του password, η κάρτα ενεργοποιείται και είναι διαθέσιμη για χρήση π.χ. σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και κατασκηνώσεις.

Τουρισμός για όλους: Η β΄φάση του προγράμματος

Όσοι δεν κληρώθηκαν δεν πρέπει να «το βάζουν κάτω». Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τα ποσά της επιδότησης θα παραμείνουν ίδια.

Ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης θα ενισχυθεί τόσο από τον πρόσθετο προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί για τη συγκεκριμένη φάση όσο και από τυχόν αδιάθετα ποσά που θα προκύψουν από την πρώτη φάση.

