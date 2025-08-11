Τουρισμός στην Ελλάδα: Από ποιες χώρες «έρχονται» τα έσοδα - Ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα

Το 2024 η Ελλάδα υποδέχθηκε 39,35 εκατομμύρια επισκέψεις (+8,9%), με 231 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (+1,4%) και ταξιδιωτικά έσοδα που άγγιξαν τα 20,59 δισ. ευρώ (+4,3%).

Πέντε περιφέρειες – Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Ιόνιοι Νήσοι – συγκεντρώνουν πάνω από το 83% των επισκέψεων και το 89% των εσόδων.

Οι έξι κορυφαίες αγορές (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 57% των συνολικών εισπράξεων. Ωστόσο, η ανάλυση δείχνει πως η «ποιότητα» κάθε αγοράς – δηλαδή η δαπάνη ανά επίσκεψη και η διάρκεια παραμονής – έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τον απλό αριθμό αφίξεων.

Σύμφωνα με την αναλυτική μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον εισερχόμενο τουρισμό, οι επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες ξεχώρισαν τόσο σε αριθμό όσο και σε γεωγραφική κατανομή εντός της χώρας.

Η τουριστική κίνηση ενισχύθηκε σχεδόν παντού, με το Βόρειο Αιγαίο να καταγράφει την πιο εντυπωσιακή άνοδο (+40,1%) και την Ήπειρο να ακολουθεί (+19,8%). Η μόνη εξαίρεση ήταν η Δυτική Μακεδονία, όπου παρατηρήθηκε μικρή πτώση (-2,2%)

Οι Γερμανοί τουρίστες στην κορυφή

Οι επισκέπτες από τη Γερμανία αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη εθνικότητα που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2024, με 5.675 χιλ. επισκέψεις. Η παρουσία τους ήταν έντονη σε πολλές περιφέρειες, με ιδιαίτερη προτίμηση σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο.

Παραμένουν η κορυφαία αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 3,7 δισ. ευρώ.

Οι Βρετανοί τουρίστες σταθερά ισχυροί

Η δεύτερη θέση ανήκει στους Βρετανούς, οι οποίοι συνεχίζουν να δείχνουν αμείωτο ενδιαφέρον για ελληνικούς προορισμούς. Τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη ήταν μεταξύ των αγαπημένων τους επιλογών, ενώ η διάρκεια παραμονής τους ήταν από τις μεγαλύτερες.

Σταθερά στη δεύτερη θέση, με έσοδα 3,16 δισ. ευρώ. Παρά τη μείωση σε επισκέψεις και διανυκτερεύσεις, η μέση δαπάνη παραμένει υψηλή, στα 674 ευρώ ανά ταξίδι.

Οι Αμερικάνοι τα «σκορπάνε»

Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ αναδεικνύονται πρωταθλητές δαπάνης για το 2024, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 676 ευρώ ανά ταξίδι και 107 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Στη Στερεά Ελλάδα, η μέση δαπάνη εκτοξεύεται στα 193 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την προθυμία τους να πληρώσουν premium για αυθεντικές εμπειρίες.

Παρότι οι διανυκτερεύσεις τους μειώθηκαν κατά 5,7%, η συνολική τους συνεισφορά στα τουριστικά έσοδα αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 13,6%, φτάνοντας τα 1,58 δισ. ευρώ. Οι Αμερικανοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ.