Vodafone: Επιχειρησιακός μετασχηματισμός και νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Σε μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων απλοποίηση διαδικασιών και κατάργηση κάποιων δομών και ρόλων εργασίας προχωρά η Vodafone, ενεργοποιώντας στο πλαίσιο αυτό κι ένα στοχευμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι όροι του προγράμματος, προβλέπουν αποζημίωση έως και 50 μισθούς, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και διάφορες άλλες πρόσθετες παροχές, όπως ιατροφαρμακευτική κάλυψη για έναν χρόνο μετά τη λύση της σύμβασης, ειδικές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας για ορισμένο διάστημα μετά την αποχώρηση καθώς και δυνατότητα χρήσης του προγράμματος υποστήριξης επαγγελματικής αποκατάστασης.

