Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη νέα μεγάλη δράση της ΔΥΠΑ που αφορά στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους υψηλής ζήτησης, μέσω voucher (εκπαιδευτικό επίδομα) ύψους 750 ευρώ για τους δικαιούχους.
Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του voucher.gov.gr.
