Μενού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Νέα προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ. Έως και 750 ευρώ για τους δικαιούχους.

Reader symbol
Newsroom
dypa
ΔΥΠΑ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη νέα μεγάλη δράση της ΔΥΠΑ που αφορά στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους υψηλής ζήτησης, μέσω voucher (εκπαιδευτικό επίδομα) ύψους 750 ευρώ για τους δικαιούχους. 

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του voucher.gov.gr.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ