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Wall Street: Κλείσιμο στο κόκκινο εξαιτίας πληθωρισμού και ακρίβειας

Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης έκλεισαν με απώλειες εξαιτίας πληθωρισμού και ακρίβειας.

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Με απώλειες έκλεισε η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των δηλώσεων του νέου επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed). Ο Κέβιν Γουόρς υπογράμμισε πως οι τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές» στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να μειώσει τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 13,96 μονάδων (–0,03%), στις 52.305,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 173,68 μονάδων (–0,66%), στις 26.040,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,13 μονάδων (–0,22%), στις 7.483,23 μονάδες.

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