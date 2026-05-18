Wall Street: Νευρικότητα με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τη Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 159,95 μονάδων (+0,32%), στις 49.686,12 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 134,41 μονάδων (–0,51%), στις 26.090,73 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,45 μονάδων (–0,07%), στις 7.403,05 μονάδες.
- «Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά»: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- «Έχετε ζητήσει από φαρμακευτική να πληρώνουν ΜΜΕ για να κάνετε καριέρα;»: Άγρια σύγκρουση Γεωργιάδη – Σαλμά
- Καιρός με κάτι από φθινόπωρο: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν»
- ΣΕΑ Αταλάντης: Πριν τις Σκιαδαρέσες, οι γυναίκες της περιοχής βρήκαν τη δική τους «όαση της ασφάλτου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.