Μενού

Wall Street: Τεχνητή νοημοσύνη και πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφεραν αμηχανία

Με μεικτές τάσεις έκλεισε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό.

Reader symbol
Newsroom
Wall Street
Χρηματιστήριο της Wall Street | ΑΠΕ-ΜΠΕ/SARAH YENESEL
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Wall Street, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, καθώς η αισιοδοξία σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αντιστάθμισε την ανησυχία σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 118,02 μονάδων (–0,23%), στις 50.461,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 312,21 μονάδων (+1,19%), στις 26.656,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,65 μονάδων (+0,61%), στις 7.519,12 μονάδες.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ