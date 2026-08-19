Wall Street: Τρίτη ημέρα απωλειών με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή και τον πληθωρισμό

Με απώλειες έκλεισε (ξανά) χθες η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενέτεινε την ανησυχία σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε μετοχές υγειονομικής περίθαλψης και καταναλωτικών αγαθών, που θεωρούνται παραδοσιακά «αμυντικές», εν μέσω της αστάθειας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 116,38 μονάδων (-0,22%), στις 53.343,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 355,20 μονάδων (-1,33%), στις 26.289,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 55,30 μονάδων (-0,69%), στις 7.691,76 μονάδες.