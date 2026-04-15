Υδρογονάνθρακες: Έπεσαν οι υπογραφές για τη γεώτρηση στο Ιόνιο - «Ιστορική στιγμή» λέει ο Παπασταύρου

Συμπληρώθηκαν οι απαραίτητες υπογραφές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη σύμβαση υλοποίησης ερευνητικής γεώτρησης για τους υδρογονάνθρακες στο «Block 2», στο βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την έναρξη του έργου.

Η γεώτρηση, που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, είναι η πρώτη στον ελληνικό χώρο μετά από τέσσερις δεκαετίες, όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρόντες είναι οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και της Σουηδίας, Χακάν Έμσγκαρντ.

Παπασταύρου για υδρογονάνθρακες: «Ιστορική στιγμή η συμφωνία»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» για τη χώρα με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης.

Επεσήμανε δε ότι αποτελεί κρίσιμο βήμα στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.

Όπως σημείωσε, η ερευνητική γεώτρηση που έχει προγραμματιστεί για το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, με παράλληλη διασφάλιση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων.