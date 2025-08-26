Γιατί μια σταγόνα νερού είναι μια... μινιατούρα του κόσμου

Κάτι που μαθαίνουμε από μικροί είναι πως νερό ίσον ζωή. Κυριολεκτικά! Όχι μόνο στη μεγάλη του κλίμακα, δηλαδή τις τεράστιες ποσότητες νερού σε ωκεανούς, θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, αλλά ακόμη και σε... μια μόνο σταγόνα.

Είναι γεγονός πως πολλά πράγματα μπορούν να ζήσουν σε μια σταγόνα νερού, είτε αυτή είναι από τον Ινδικό Ωκεανό, είτε από το Αιγαίο Πέλαγος. Το πιο πιθανό είναι πως αυτή η σταγόνα, απ' όπου κι αν προέρχεται, θα έχει εκατομμύρια μικροοργανισμoύς μέσα της.

Οποιαδήποτε σταγόνα μη επεξεργασμένου νερού μοιάζει μια έναν... μικρό κόσμο, αποτελούμενο κυρίως από βακτήρια, ιούς, φύκια, πρωτόζωα και άλλους μικροοργανισμούς.

Ακόμη, ενδεχομένως να υπάρχουν κι αυγά ψαριών, μικρά σκουλήκια, πλανκτόν και μωρά καβούρια. Για την ιστορία, ορισμένες εκτιμήσεις θεωρούν πως υπάρχουν 26,640,000,000,000,000,000,000,000 σταγόνες νερού στους ωκεανούς της Γης!

«Όπως σε μια μόνο σταγόνα νερού βρίσκονται όλα τα μυστικά, όλων των ωκεανών, έτσι και σε μια όψη σου, βρίσκονται όλες οι όψεις της ύπαρξης», έλεγε χαρακτηριστικά ο Αμερικανολιβανέζος ποιητής και φιλόσοφος, Χαλίλ Γκιμπράν (1883-1931).

Εν ολίγοις, μια σταγόνα δεν είναι παρά ένας μικρόκοσμος, απολύτως ζωντανός.