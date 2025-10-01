Η Ευρώπη χάνει «600 γήπεδα ποδοσφαίρου την ημέρα»: Και η Ελλάδα στη λίστα με τις χώρες που «θυσιάζουν» τη φύση

Η Ευρώπη χάνει πράσινες και γεωργικές εκτάσεις με ανησυχητικό ρυθμό – περίπου 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον χρόνο, ή αλλιώς 600 γήπεδα ποδοσφαίρου την ημέρα – σύμφωνα με έρευνα.

H έρευνα «Geen to Grey», που ανέλυσε δορυφορικά δεδομένα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες από το 2018 έως το 2023, αποκαλύπτει την εκτεταμένη μετατροπή φυσικού και καλλιεργήσιμου εδάφους σε τσιμέντο για κατοικίες, δρόμους, τουριστικές επενδύσεις και βιομηχανικές χρήσεις.

Η διασυνοριακή έρευνα από τον Guardian, το Arena for Journalism in Europe, τη NINA, τη νορβηγική κρατική τηλεόραση NRK και άλλες δημοσιογραφικές ομάδες σε 11 χώρες αποκάλυψε ότι η Ευρώπη χάνει περίπου 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα πράσινου χώρου τον χρόνο — περίπου 9.000 τετρ. χλμ. (περιοχή ίση με την Κύπρο) μεταξύ 2018 και 2023. Αυτό ισοδυναμεί με 30 τετρ. χλμ. την εβδομάδα, ή 600 γήπεδα ποδοσφαίρου την ημέρα.

Ο καθηγητής Steve Carver, ειδικός στην άγρια φύση από το Πανεπιστήμιο του Leeds, δήλωσε:

«Η απώλεια γης από την ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της απώλειας άγριας φύσης και της μείωσης της βιοποικιλότητας».

Τα κύρια αίτια καταστροφής των φυσικών εκτάσεων

Οι πιο συχνές παρεμβάσεις αφορούν κατοικίες και οδικά έργα, αλλά η έκταση της φύσης που καταστρέφεται για λόγους πολυτελείας και τουρισμού προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Στην Πορτογαλία, προστατευμένες αμμοθίνες Natura 2000 καταστράφηκαν για τη δημιουργία πολυτελούς γηπέδου γκολφ, ενώ στην Τουρκία, πρώην υγρότοπος έγινε μαρίνα για επισκευή πολυτελών γιοτ. Παρόμοιες περιπτώσεις εντοπίζονται και στην Ελλάδα, τη Γερμανία και αλλού, παρά τις επίσημες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των κρατών.

Τουρκία: Πολυτελής μαρίνα πάνω σε προστατευμένο υγρότοπο

Στον πρώην υγρότοπο Çaltılıdere, στην επαρχία Σμύρνης στην τουρκική ακτογραμμή του Αιγαίου, έχει κατασκευαστεί μια μαρίνα για την κατασκευή και επισκευή πολυτελών γιοτ. Αν και η περιοχή είχε επίσημα χαρακτηριστεί ως υγρότοπος, το 2017 αφαιρέθηκε η προστασία της μετά από αμφιλεγόμενη συνεδρίαση τοπικής επιτροπής.

Εκεί ζούσαν φλαμίνγκο, πελεκάνοι, κορμοράνοι, θαλάσσια ψάρια όπως λαβράκια και τσιπούρες, και λειτουργούσε ως φυσικός αποθηκευτικός χώρος άνθρακα και ανάχωμα κατά των πλημμυρών. Ο συνεταιρισμός Yatek, που υλοποιεί το έργο, ισχυρίζεται ότι το έργο είναι πλήρως νόμιμο και θα φέρει οικονομική ανάπτυξη και χιλιάδες θέσεις εργασίας, με στόχο την κατασκευή έως και 132 πολυτελών γιοτ τον χρόνο.

Πορτογαλία: Γήπεδο γκολφ μέσα σε προστατευμένη περιοχή Natura 2000

Στην παραλία Γκαλέ κοντά στο Μελίδες, μία ώρα νότια της Λισαβόνας, περίπου 300 εκτάρια προστατευμένων αμμοθινών της περιοχής Natura 2000 καταστράφηκαν για να δημιουργηθεί το CostaTerra Golf and Ocean Club, ένα πολυτελές συγκρότημα με κατοικίες αξίας 5,6 εκατ. λιρών.

Το έργο, το οποίο ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Discovery Land Company, έχει εγκριθεί από τις πορτογαλικές αρχές με το σκεπτικό του οικονομικού οφέλους, παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει εξαιρέσεις για τέτοια έργα μόνο σε περιπτώσεις "υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος". Το γήπεδο γκολφ έκτασης 75 εκταρίων εκτιμάται ότι χρειάζεται 800.000 λίτρα νερού την ημέρα για τη συντήρηση των γηπέδων.

Ελλάδα: Αιολικό πάρκο σε απάτητα βουνά της Μακεδονίας

Στα Βέρμιο Όρη στη βόρεια Ελλάδα, που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία ως «απάτητα» (χωρίς δρόμους ή ανθρώπινες παρεμβάσεις), κατασκευάζεται μεγάλο αιολικό πάρκο στις περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εταιρεία Aer Soléir, με έδρα το Δουβλίνο, δηλώνει πως έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες, μετά από μακρά και απαιτητική διαδικασία. Το έργο εξετάστηκε δύο φορές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο απέρριψε τις προσφυγές και επιβεβαίωσε τη νομιμότητά του. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι πραγματοποιούνται έργα αναδάσωσης παράλληλα με την κατασκευή.

Γερμανία: Μισό εκατομμύριο δέντρα για την επέκταση της Tesla

Κοντά στο Βερολίνο, κόπηκαν περίπου 500.000 δέντρα για την κατασκευή και επέκταση του εργοστασίου Gigafactory της Tesla. Το έργο εγκρίθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση για να διπλασιαστεί η παραγωγή, φτάνοντας το στόχο των 1 εκατομμυρίων αυτοκινήτων ετησίως. Αν και υπήρξαν αντιδράσεις, η Tesla έλαβε την απαραίτητη έγκριση. Η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει δημοσίως μέχρι στιγμής.

Οι 5 χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες πρασίνου

Οι 5 χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες πράσινου είναι:

Τουρκία – 1.860 τ.χλμ. Πολωνία – πάνω από 1.000 τ.χλμ. Γαλλία – 950 τ.χλμ. Γερμανία – 720 τ.χλμ. Ηνωμένο Βασίλειο – 604 τ.χλμ.

Πηγή: Guardian