Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι

Σε κάθε δρόμο και γειτονιά, υπάρχει κάτι μπλε που κάνει τη διαφορά. Οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι εκεί κάθε μέρα, αθόρυβοι αλλά ουσιαστικοί, για να μας θυμίζουν ότι κάθε μικρή πράξη έχει μεγάλη αξία.

Ένα μπουκάλι, ένα κουτί, μια συσκευασία - κάθε τι που ρίχνουμε σωστά αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια∙ είναι ένας απλός τρόπος να δείχνουμε έμπρακτα ότι νοιαζόμαστε για το περιβάλλον.

Το Σύστημα των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία εδώ και 24 χρόνια εργάζεται για να κάνει την Ανακύκλωση Συσκευασιών προσβάσιμη σε όλους. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα έχει διαθέσει 426 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες, ώστε το Σύστημά της να εξυπηρετεί με συνέπεια και αξιοπιστία το 99% του πληθυσμού της χώρας. Το προηγούμενο έτος πέτυχε την ανακύκλωση 504 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας, αγγίζοντας το 152% του στόχου της και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συμμετοχή όλων μας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Κάθε φορά που τοποθετούμε μία συσκευασία στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες, γινόμαστε μέρος μιας αλυσίδας που έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Η Ανακύκλωση Συσκευασιών μας δίνει τη δυνατότητα να φροντίζουμε το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας, να μειώνουμε τα απορρίμματα και να συμβάλλουμε σε έναν καθαρό και βιώσιμο πλανήτη για όλους.

Τί μπορούμε να ανακυκλώσουμε στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες;

Οι Μπλε Κάδοι δέχονται αποκλειστικά συσκευασίες από:

Χαρτί-χαρτόνι (π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες),

(π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες), Πλαστικό (π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα),

(π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα), Γυαλί (π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, από νερό, αναψυκτικά),

(π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, από νερό, αναψυκτικά), Αλουμίνιο (π.χ. από αναψυκτικά, μπύρες),

(π.χ. από αναψυκτικά, μπύρες), Λευκοσίδηρο (π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό).

Οι Μπλε Κώδωνες δέχονται αποκλειστικά γυάλινες συσκευασίες, και εφόσον διευκολύνει καλό είναι να προτιμώνται.

Πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και εύκολη.

Ακολουθούμε 4 απλά βήματα:

1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες από τα υπόλοιπα απορρίμματα.

2. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τα υπολείμματά τους.

3. Διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες για να πιάνουν λιγότερο χώρο στον Μπλε Κάδο.

4. Απορρίπτουμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους Μπλε Κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.

Προσοχή: Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες!

Πού μεταφέρονται τα υλικά συσκευασίας που απορρίπτονται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες;

Τα υλικά που συγκεντρώνονται στους Μπλε Κάδους συλλέγονται σε συστηματική βάση από ειδικά οχήματα που η ΕΕΑΑ έχει διαθέσει στους Δήμους και μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Με τη βοήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και με προσεκτική χειροδιαλογή, τα υλικά που φτάνουν στα ΚΔΑΥ διαχωρίζονται σε περισσότερες από 15 κατηγορίες υλικών όπως: χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, διάφορα είδη πλαστικών συσκευασιών (PET, HDPE, κ.ά.), πλαστικό φιλμ, γυάλινα μπουκάλια και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Τα υλικά που συγκεντρώνονται στους Μπλε Κώδωνες συλλέγονται από ειδικά γερανοφόρα οχήματα ανακύκλωσης. Οι γυάλινες συσκευασίες μεταφέρονται σε ειδικά εργοστάσια επεξεργασίας υαλοθραύσματος. Όλα τα υλικά μετά τον διαχωρισμό τους οδηγούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ

Η ΕΕΑΑ, μέσα από τη συνολική της δραστηριότητα, στηρίζει τη βιώσιμη διαχείριση των υλικών συσκευασίας και ενισχύει την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Ανακύκλωσης των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων, διασφαλίζεται ότι οι συσκευασίες συλλέγονται, μεταφέρονται και διαχωρίζονται στα ΚΔΑΥ, και προωθούνται προς ανακύκλωση, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ως νέα προϊόντα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ΕΕΑΑ επιτυγχάνει μετρήσιμα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, αποτρέπονται εκπομπές 1,5 εκατομμυρίου τόνων ισοδύναμου CO2, εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει την ετήσια κατανάλωση 870.000 νοικοκυριών και απελευθερώνεται χώρος στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που ισοδυναμεί με 18 γήπεδα ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ δημιουργούν 5.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη συλλογή, μεταφορά και διαλογή των υλικών συσκευασίας.

Ανακύκλωση Συσκευασιών: Μία καθημερινή πράξη με μεγάλη αξία

Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ΕΕΑΑ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε σχολεία και παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πανελλαδικής εμβέλειας, με κύρια επιδίωξη την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ας εντάξουμε όλοι μαζί αυτή την απλή αλλά ουσιαστική πράξη στην καθημερινότητά μας, γιατί το μέλλον του πλανήτη μας ξεκινά από τις δικές μας επιλογές.

