Ξεράθηκαν τα φυτά σου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές; Τα καλύτερα tips για να τα φροντίσεις

Το καλοκαίρι δυστυχώς τελειώνει και σιγά σιγά οι εκδρομείς επιστρέφουν στα σπίτια τους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει κανείς όταν επιστρέφει σπίτι του είναι να ελέγξει τα φυτά που έχει στον κήπο ή στο μπλακόνι του.

Ειδικότερα όσοι λείπουν καιρό από το σπίτι τους σίγουρα θα αντικρίσουν πολλά ξερά φυτά, προβλήματα στο αυτόματο πότισμα και ίσως ζιζάνια. Δεν πρέπει όμως να χάσουν την ελπίδα τους. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να «ξαναζωντανέψουμε» τον κήπο μας.

Ποια φυτά κινδυνεύουν περισσότερο από την αφυδάτωση

Ορισμένα φυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην έλλειψη νερού και κινδυνεύουν περισσότερο από την αφυδάτωση. Τα πιο κοινά «μπαλκονίσια» φυτά που πρέπει να προσέξουμε και να ποτίσουμε αμέσως όταν γυρίσουμε είναι τα εξής:

Ορτανσία : Πολύ συχνή σε γλάστρες – χρειάζεται συχνό πότισμα, ειδικά το καλοκαίρι. Ξεραίνεται εύκολα.

: Πολύ συχνή σε γλάστρες – χρειάζεται συχνό πότισμα, ειδικά το καλοκαίρι. Ξεραίνεται εύκολα. Γαρδένια : Aρωματικό φυτό που πολλολι έχουμε στο μπαλκόνι μας αλλά ευαίσθητο στην ξηρασία. Χάνει φύλλα και ανθοφορία χωρίς επαρκές νερό.

: Aρωματικό φυτό που πολλολι έχουμε στο μπαλκόνι μας αλλά ευαίσθητο στην ξηρασία. Χάνει φύλλα και ανθοφορία χωρίς επαρκές νερό. Πετούνια : Πολύ διαδεδομένη για να δώσει «χρώμα» στο μπαλκόνι, αλλά θέλει καθημερινό πότισμα σε καύσωνα.

: Πολύ διαδεδομένη για να δώσει «χρώμα» στο μπαλκόνι, αλλά θέλει καθημερινό πότισμα σε καύσωνα. Βεγόνια : Ένα από τα πιο συχνά λουλούδια σε ζαρντινιέρες. Δεν αντέχει ξηρό χώμα και ήλιο χωρίς νερό.

: Ένα από τα πιο συχνά λουλούδια σε ζαρντινιέρες. Δεν αντέχει ξηρό χώμα και ήλιο χωρίς νερό. Κυκλάμινο: Αν και χειμερινό, όταν είναι στην ανάπτυξή του χρειάζεται σταθερή υγρασία, αλλιώς ξεραίνεται.

Τι να κάνεις όταν τα φυτά σου έχουν ξεραθεί

Αν το φυτό μας διατηρεί ένα πράσινο χρώμα στους βλαστούς, σημαίνει ότι είναι ζωντανό και πώς έχουμε ελπίδες να το σώσουμε.

Για να ζωντανέψουμε το φυτό, όταν γυρίσουμε από τις δαικοπές κλαδεύουμε τα ξεραμένα μέρη του φυτού, όσο χρειαστεί μέχρι να βρούμε πράσινο ζωντανό βλαστό.

Αφού το καθαρίσουμε, το φροντίζουμε κανονικά μέχρι να επανέλθει.

Για να βοηθήσουμε τα φυτά να δυναμώσουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκχύλισμα φυκιών.