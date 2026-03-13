Υπάρχει ελληνικό DNA;

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast του Reader για την ελληνική ιστορία φιλοξενούμε τον βιολόγο κ. Κώστα Καμπουράκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και συγγραφέα του βιβλίου «Εθνική καταγωγή και DNA» ⁠⁠ από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (μετάφραση της αγγλικής έκδοσης «Ancestry Reimagined»).

Ο καθηγητής, Κώστας Καμπουράκης

Υπάρχει εθνικό, και δη ελληνικό, DNA; Είναι το έθνος και η εθνότητα βιολογικές ή κοινωνικοπολιτικές κατηγορίες; Τι είναι το αρχαίο DNA, πόσο αξιόπιστο είναι και τι μπορεί να μας αποκαλύψει για την ανθρώπινη ιστορία; Μπορεί η γενετική και ειδικά οι μελέτες DNA να αποδείξουν τη γενετική συνέχεια των Ελλήνων, από τους Μυκηναίους και τους Μινωίτες έως σήμερα, όπως προτείνουν μελέτες γενετιστών;

Σύμφωνα με τον κ. Καμπουράκη, διάφορες ακαδημαϊκές έρευνες σχετικά με αυτό το θέμα βασίζονται σε προβληματικά συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση γλώσσας, πολιτισμού και βιολογικής καταγωγής, ενώ και τα δείγματα γενετικού υλικού που έχουμε είναι περιορισμένα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Μπορεί η γενετική να φωτίσει την ιστορία των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και των λαών που τις μιλούσαν χιλιάδες χρόνια πριν; Γιατί δεν αποδέχεται η σύγχρονη βιολογία την έννοια της φυλής και ποιοι είναι οι περίφημοι Καυκάσιοι; Τέλος, πώς εντάσσονται τα ευρήματα της γενετικής στην εθνική συνείδηση αλλά και το σύγχρονο εθνικιστικό λόγο;