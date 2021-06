Tour de France: Θεατής προκάλεσε μία επεισοδιακή καραμπόλα – Τραυματίστηκαν 21 αθλητές

Σε χάος εξελίχθηκε το πρώτο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας, γνωστότερου ως Tour de France, καθώς συνοδεύτηκε από δύο ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τον τραυματισμό συνολικά 21 αθλητών.

Σκηνή από ταινία κωμωδίας του Χόλιγουντ, η οποία όμως εξελίχθηκε σε «εφιαλτικό» ατύχημα, προκάλεσε η θέληση μίας γυναίκας να ποζάρει για τις κάμερες, κρατώντας ένα πλακάτ, το οποίο ενθάρρυνε τους ποδηλάτες να προχωρήσουν. Η συγκεκριμένη θεατής όμως κοιτούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση και έτσι ένας διερχόμενος ποδηλάτης χτύπησε πάνω στο πανό με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρξει ντόμινο πτώσεων, προκαλώντας μία τρομερή «καραμπόλα».

Σύμφωνα με τη New York Post, ο βετεράνος ποδηλάτης, Τόνι Μάρτιν ήταν αυτός που χτύπησε πάνω στο πλακάτ με αποτέλεσμα να πέσει κάτι που προκάλεσε την «καραμπόλα», στην οποία αναμίχθηκαν σχεδόν οι μισοί αθλητές με αποτέλεσμα να υπάρξει χάος. Πάντως ο Μάρτιν παρόλο που τραυματίστηκε και μάτωσε επέστρεψε στον αγώνα, ωστόσο άλλοι ποδηλάτες δεν τα κατάφεραν. Το δεύτερο ατύχημα περιλάμβανε και αυτό δεκάδες ποδηλάτες συμπεριλαμβανομένου και του τέσσερις φορές του Tour de France, Κρίς Φρουμ.

Το πρώτο ετάπ του Tour de France, 198 χιλιομέτρων στη διαδρομή Μπρεστ – Λαντερνό, ολοκληρώθηκε με τον Γάλλο Ζουλιάν Αλαφιλίπ να κερδίζει την κίτρινη φανέλα και γίνεται ο τρίτος Γάλλος στην ιστορία του Ποδηλατικού Γύρου που κερδίζει την πρώτη ημέρα μετά τον Ζορζ Σπίχερ το 1934 και τον Μπερνάρ Ινό το 1981. Πιο σοβαρά τραυματίστηκαν ο Ιγκνάτας Κονοβάλοβας, ο οποίος υπέφερε από τραυματισμό στο κεφάλι και ο Σιρίλ Λεμουάν, ο οποίος έσπασε τέσσερα πλευρά, ήπιο τραύμα στον πνευμοθώρακα, ενώ τραυματίστηκε και στο κεφάλι.

