Το Reader στη Θράκη: Οι υποσχέσεις Τσαβούσογλου στους ψευτομουφτήδες και οι προκλήσεις για «τουρκική μειονότητα»

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής ο Τούρκος Υπουργός εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που έπειτα από την παρουσία του στη Θράκη θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να συναντηθεί αρχικά -απόψε- με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια και αύριο Δευτέρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταδίδει από την Κομοτηνή ο Γιώργος Ευγενίδης

Ο Τσαβούσογλου έφτασε το πρωί στην στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί μετέβη οδικώς στην Κομοτηνή, για την ιδιωτική του επίσκεψη. Αναχωρώντας από την Τουρκία έκανε λόγο για «θετική ατζέντα» ωστόσο και στα δύο μηνύματά του έπειτα από τις συναντήσεις που είχε στο τουρκικό προξενείο αλλά και στο σχολείο «Τζελάλ Μπαγιάρ» παρουσιάστηκε προκλητικός κάνοντας λόγο για «τουρκική μειονότητα» και συναντώντας τους ψευδομουφτήδες.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Met with the members of the #WesternThrace Turkish Minority Advisory Board.



Emphasized that we will always stand resolutely with the Turkish Minority in their struggle for their rights and underlined once again our strong support. @bttadk pic.twitter.com/UOubQmAwFb May 30, 2021

Συνάντηση με τους ψευδομουφτήδες

Πρώτος σταθμός για τον Τσαβούσογλου στην Ελλάδα ήταν το προξενείο της Κομοτηνής στο οποίο έφτασε λίγο μετά από τις 11:00 και συναντήθηκε με τους ψευδομουφτήδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ της Κομοτηνής.

Στο μήνυμά του μετά τη συνάντηση αναφέρθηκε στον ρόλο τους για τη «διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας της τουρκικής μειονότητας».

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.



The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

«Χαιρετίσματα από τον Ερντογάν»

Στη συνέχεια βρέθηκε στα σχολεία Τζελάλ Μπαγιάρ. Και εκεί έκανε αναφορά και πάλι σε «τουρκική μειονότητα».

Αποχωρώντας από το σχολείο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και απευθυνόμενος σε μέλη της μειονότητας τους είπε: «Σας φέρνω χαιρετίσματα από τον Ερντογάν».

Visited Celal Bayar High School,one of the two Turkish Minority High Schools in #WesternThrace.



Turkish Minority's children of all ages having an education in better conditions and in their mother tongue is important.Will continue to support our kinsmen to solve these problems. pic.twitter.com/8h7ytcSTm7 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021

Γεύμα με τους βουλευτές

Όπως ήταν προγραμματισμένο ο Μελβούτ Τσαβούσογλου παρέθεσε γεύμα σε μέλη της μειονότητας στο χωριό Θάμνα. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στο γεύμα ήταν οι ψευτομουφτήδες αλλά και οι βουλευτές Αχμέτ Ιλχάν (ΚΙΝΑΛ) Μπουρχάν Μπαράν (ΚΙΝΑΛ) και Χουσειν Ζειμπέκ (ΣΥΡΙΖΑ).

Το γεύμα ολοκληρώθηκε στις 2:30 το μεσημέρι με τον Τσαβούσογλου να έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί για προσκύνημα στον τάφο του Αχμέτ Σαδίκ, τον οποίον η Άγκυρα έχει αναγάγει σε «ήρωα» της μειονότητας.