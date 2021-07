Δένδιας για Βόρεια Μακεδονία: Προϋπόθεση η συνεπής εφαρμογή της Συμφωνίας Πρεσπών

Σειρά συναντήσεων είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο τους διεθνούς συνεδρίου Dubrovnik Forum όπου συμμετέχει στη συζήτηση με αντικείμενο τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον ομόλογό του, την Βόρειας Μακεδονίας, Μπουχάρ Οσμάνι. Ο κ. Δένδιας τόνισε πως η συνεπής εφαρμογή της Συμφωνίας Πρεσπών αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω ενίσχυση διμερών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Β. Μακεδονίας. Η Ελλάδα, σημειώθηκε, συνεχίζει να στηρίζει σταθερά την προοπτική της Β. Μακεδονία με τη γνωστή αιρεσιμότητα.

