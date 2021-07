Κυπριακό: Επικοινωνία Δένδια με Μπορέλ και Χριστοδουλίδη

Νέο κύκλο επαφών είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με αφορμή τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια. Ο Έλληνας Υπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία τόσο με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ όσο και με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην επικοινωνία που είχε με τον Τζοζέπ Μπορέλ, ο κ. Δένδιας τον ενημέρωσε για την επίσκεψή του στην Κύπρο. Υπογράμμισε, δε, εκ νέου την ελληνική θέση όσον αφορά τις πρόσφατες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια.

In a phone call today, I briefed #EU #HRVP @JosepBorrellF on my visit in #Cyprus yesterday. I reiterated #Greece 's position regarding Turkey's recent illegal actions in Varosha. pic.twitter.com/AfXUdWhFv3

Λίγη ώρα αργότερα, σε συνέχεια της χθεσινής επίσκεψης επικοινώνησε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο του στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Following up on my visit in #Cyprus yesterday & within the context of 🇬🇷🇨🇾 close coordination, I held a phone conversation with #Cyprus FM @Christodulides. pic.twitter.com/hMZIUCvgee