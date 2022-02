Κυριάκος Μητσοτάκης: Περαστικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που νοσεί με κορονοϊό

Περαστικά ευχήθηκε με ανάρτηση του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με την σύζυγο του Εμινέ, βρέθηκαν θετικοί στον κορoνοϊό. Όπως ενημέρωσαν παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα από την μετάλλαξη Ομικρον.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19.