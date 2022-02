Βουλή: «Οχι» από ΣΥΡΙΖΑ στα 6 επιπλέον Rafale

Καταψήφισε η αξιωματική αντιπολίτευση την προμήθεια έξι επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Rafale - «Οπως λένε στο χωριό μου είναι out of the blue», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας