Καλαμάτα: Σήκωσαν πανό για τον Λιγνάδη και αποχώρησε η Μενδώνη

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον χώρο του Πολιτισμού και όχι μόνο η αποφυλάκιση υπό όρους του Δημήτρη Λιγνάδη μέχρι το Εφετείο παρότι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ανηλίκων. Μάλιστα, το βράδυ της Παρασκευής την αντίδρασή τους εξέφρασαν χορευτές από τη σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ξεδιπλώνοντας σχετικό πανό, με αποτέλεσμα την αποχώρηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, που ήταν παρούσα στην εκδήλωση.

Όπως μετέδωσε το eleftheriaonline, δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία, μετά τη λήξη της εναρκτήριας παράστασης αναρτήθηκε πανό που ανέγραφε «Rapists must be in jail», δηλαδή «Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή». Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, λίγο πριν την ανάρτηση του εν λόγω πανό, έχοντας προφανώς πληροφόρηση για αυτή τη διαμαρτυρία τόσο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και ο υφυπουργός Νίκος Γιατρομανωλάκης αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού.

Το messinialive αποκάλυψε ότι ο εικονιζόμενος χορευτής είναι ο Πάνος Μαλακτός των Peeping Tom, ο οποίος μόλις ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη υπόκλιση της παράστασης, ξεδίπλωσε και έδειξε στο κοινό το πανό. Και αυτό το site πάντως επισημαίνει πως η αστυνομική συνοδεία των δύο υπουργών ενημερώθηκε πως κάποιος θα διατύπωνε δημόσια μέσα στην αίθουσα τη διαμαρτυρία του για την έκβαση της δίκης Λιγνάδη.

Τι απαντά το υπουργείο Πολιτισμού

Στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αναφέρεται ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. «Ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή, προκειμένου να μη νομιμοποιήσει με την παρουσία της την εργαλειοποίηση του Πολιτισμού», σημειώνεται χαρακτηριστικά αναφορικά με την απόφαση της Λίνας Μενδώνη να αποχωρήσει. Και προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει τις θεατρικές σκηνές σε λαϊκά δικαστήρια. Σε αυτόν τον κατήφορο δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε».

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μενδώνη

«Η δίκαιη αντίδραση των ανθρώπων του πολιτισμού για τον βιαστή Λιγνάδη χαρακτηρίζεται εργαλειοποίηση του πολιτισμού από την κα Μενδώνη. Η κα Μενδώνη συνεχίζει να προσβάλει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Βλέπει παντού το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Δυστυχώς για αυτήν δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ΣΥΡΙΖΑ για να έχει κατανοήσει τον βρώμικο ρόλο της. Όπως φάνηκε στην Καλαμάτα, δεν χρειάζεται να είναι καν απ’ την Ελλάδα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αναφορικά με το περιστατικό στην Καλαμάτα.