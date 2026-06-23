Ο αστυνομικός που έκαψε τον Αβραμόπουλο, η επόμενη κόντρα Πολάκη-Φάμελλου και το μπέρδεμα στην ΕΛΑΣ

Σε αναμμένα κάρβουνα ήταν χθες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που έψαχνε να δει πώς κατέληξε να ερευνάται για μία υπόθεση που θεωρητικά είχε κλείσει εδώ και 3,5 χρόνια στο σκέλος που τον αφορούσε. Και αυτό γιατί από την αρχή είχε αναφέρει ότι είχε νόμιμα και αδειοδοτημένα από την Κομισιόν χρήματα από την κυβερνητική οργάνωση που συνδεόταν με τον πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι, τα οποία δήλωσε στο πόθεν έσχες του και φορολογήθηκε για αυτά. Το συμπέρασμα από την έρευνα είναι ότι κάποιος αστυνομικός από τις βελγικές αρχές σκάλισε ξανά την υπόθεση, ενδεχομένως μη βρίσκοντας και κάποιες απαντήσεις, και έστειλε τον φάκελο στην ελληνική αστυνομία, οπότε και κινήθηκε η όλη διαδικασία.

Κανένα θέμα για το ψηφοδέλτιο

Με αυτά τα καινούργια δεδομένα ο Αβραμόπουλος άρχισε να ψάχνει χθες το μεσημέρι και μετά από επίμονα τηλεφωνήματα δημοσιογράφων αν υπάρχει κάτι που του διαφεύγει για την ουσία της υπόθεσης. Το ίδιο άρχισε να διερωτάται και το Μαξίμου που άρχισε να δέχεται τα ίδια τηλεφωνήματα. Μετά από την έρευνα που έγινε διαπιστώνεται ότι δεν προκύπτει κάποια παρατυπία και αυτό το Μαξίμου το αναγνωρίζει, αν και προφανώς ελέγχονται οι προσωπικοί χειρισμοί του βουλευτή της Ν.Δ. απέναντι στις βελγικές αρχές. Με αυτά τα δεδομένα δεν προκύπτει ζήτημα για τη συμμετοχή του Αβραμόπουλο στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ., καθώς τώρα εκλέγεται στην Ηλεία και υπήρχε σενάριο μετακόμισης στην Α' Αθηνών.

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Η πρεμιέρα του Θεοδωρικάκου

Σε κανονικό προεκλογικό mood είναι βουλευτές και υπουργοί με τραπέζια και ποτά να έχουν ήδη ξεκινήσει. Χθες για παράδειγμα ο Τάκης Θεοδωρικάκος μάζεψε τους φίλους του στο Penarubia της Παραλιακής για ένα ποτό, με ευχές για καλό καλοκαίρι. Σήμερα θα βρίσκεται μαζί με τον Νίκο Δένδια στη νέα επένδυση της Metlen στον Βόλο. Κρατήστε το ντουέτο όπως σας έχω αναφέρει ξανά, καθώς μπορεί να πρόκειται για έναν εκλογικό συνδυασμό στην αρένα του νοτίου τομέα της Β' Αθηνών.

Η επόμενη αναμέτρηση

Η ομάδα Πολάκη δεν πρόκειται να αφήσει τον Σωκράτη Φάμελλο να περάσει ένα ήρεμο καλοκαίρι. Εργάζονται ώστε εντός των επόμενων 20 ημερών να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και ισχυρίζονται μάλιστα πως έχουν αποχωρήσει περίπου 30 μέλη από την προηγούμενη συνεδρίαση επομένως έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί. Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί το θέμα της πρότασης μομφής κατά του Προέδρου ωστόσο ο στόχος είναι η επικράτηση στο κόμμα και η κάθοδος στις επόμενες εκλογές. Μένει να φανεί αν έχει δίκιο η πλειοψηφία ή η εσωκομματική αντιπολίτευση για τις ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

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Μπερδεύουν οι δηλώσεις

Χαμένα στη μετάφραση φαίνεται πως είναι κάποια από τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα. Οι δηλώσεις το Σαββατοκύριακο περί φορολόγησης του υπερπλούτου και ο τρόπος, έφεραν τις πρώτες τρικυμίες στην Αμαλίας. Κανείς δεν σχολίασε ωστόσο την επιμονή για εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο το επόμενο διάστημα, και οι ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού μέχρι τη ΔΕΘ που παραπέμπει το επικοινωνιακό επιτελείο, μαρτυρά τη δύσκολη θέση που βρέθηκε το κόμμα ΕΛΑΣ.