ΑΔΜΗΕ και ΡΑΕΚ στο ΥΠΕΝ: Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/10) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ.
Το παρών έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI.
Σε πνεύμα συνεργασίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομείναντων ζητημάτων.
- Ελληνικός στρατός vs. τουρκικός: Πού υπερτερούμε και πού χάνουμε - Σύγκριση σημείο-σημείο
- Αποπέμπεται από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Η βαθμολογία που τον έθεσε εκτός Σώματος
- Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του «για λόγους ηθικής»
- Καρδιολόγος δίνει το απόλυτο red flag λίγο πριν το έμφραγμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.