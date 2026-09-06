Άδωνις Γεωργιάδης από τη ΔΕΘ: «Εξάγουμε γιατρούς πάνω από 30 χρόνια»

Στους γιατρούς που επιλέγουν να φύγουν από τη χώρα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στην 90η ΔΕΘ.

Απαντώντας σε ερώτηση του newsbreak.gr για το γεγονός ότι 5.400 νέοι γιατροί τα τελευταία χρόνια εγκατέλειψαν την Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε μεταξύ άλλων: «Πάντα έφευγαν οι γιατροί από την Ελλάδα.

Η Ελλάδα παρήγαγε επί σειρά δεκαετιών περισσότερους γιατρούς απ' όσους χρειαζόταν. Σύμφωνα με τις λίστες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η Ελλάδα είχε περίπου τους διπλάσιους γιατρούς από όσους χρειαζόταν. Την ενιαία αγορά τη φτιάξαμε για να μπορείς να βρεις δουλειά και σε άλλη χώρα».

Ακόμα σημείωσε πως «εξάγουμε ανθρώπινο δυναμικό, πάνω από 30 χρόνια εξάγουμε γιατρούς, γι'αυτό αν πάτε στα νοσοκομεία του εξωτερικού θα δείτε Έλληνες».

Επιπλέον ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως «δεν είναι πως παλιά δεν φεύγανε, ενώ τώρα φέυγουνε. Φεύγουν σταθερά 30 χρόνια, επειδή παράγαμε περισσότερους γιατρούς από όσους χρειαζόμασταν.

Θα έπρεπε να αρρωστήσουμε όλοι, θα έπρεπε να βάλουμε δηλητήριο στο νερό να είμαστε όλοι στα νοσοκομεία. Αναλογικά με τον πληθυσμό μας έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς, κάποοιι θα πάνε έξω, δεν είναι κακό αυτό».

Τι θα πει ενιαία αγορά, γιατί μπήκαμε στην ενιαία αγορά; Για να μπορούμε να ταξιδεύουμε και να βρίσκουμε δουλειά σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα μοντέλο ελληνικό που παρήγαγε περισσότερους γιατρούς από όσους χρειαζόμαστε».