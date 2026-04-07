Άδωνις για διαλόγους ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σήμερα μου ζήτησαν κάπου 80 ρουσφέτια, είναι αυτό σκάνδαλο;»

Σε προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική συνέντευξη, για τον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που ερευνά πολλαπλούς υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δήλωσε αρχικά πως «Ξέρω ότι η μεθόδευση αυτή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, σε εμένα δημιουργεί την αίσθηση οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης και σοβαρά ερωτηματικά για το αν καλώς υποστηρίξαμε αυτό τον θεσμό.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ένας θεσμός που χρήζει σεβασμού και τέτοια περίεργα. Είναι πολύ νέος θεσμός, πέντε ευρωπαϊκές χώρες δεν τον έχουν αποδεχτεί, είναι υπό δοκιμή, και πιθανώς να έχουμε κάνει και λάθος. Έχει προκύψει πολιτική μεθόδευση κατά τη γνώμη μου».

Άδωνις: «Απαράδεκτη η διαρροή της Εισαγγελίας»

Μιλώντας για τη διαχείριση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Εισαγγελία, ανέφερε πως «Πρώτον, έκαναν διαρροές οι ευρωπαίοι εισαγγελείς στα Μέσα, που ήταν απαράδεκτο και παράνομο.

Και αφού έκαναν τις διαρροές, δεν έστειλαν αμέσως τον φάκελο στη Βουλή, αλλά περίμεναν 8 μήνες να διασύρονται αυτοί οι άνθρωποι. Τρίτον, έχουν στείλει φάκελο στη Βουλή όπου αξιολογούν ποινικά απολύτως συνηθισμένες και καθημερινές πράξεις.

Τέταρτον, έχουν αποκλείσει από τις διώξεις βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ στους διαλόγους υπάρχουν και αυτοί. Εξαφανίστηκαν αυτοί. Πέμπτον, μας προαναγγέλλουν ότι θα στείλουν και άλλο φάκελο».

«Προφανώς η δικογραφία έχει στόχο την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εισαγγελία έχει απωλέσει την εμπιστοσύνη μου.

Άδωνις: «Είναι σκάνδαλο να εκπροσωπείς συμφέροντα πολιτών;»

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε την πολιτική του θεωρία για τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, θεωρώντας πως η Ελλάδα «παραχώρησε μέρος του μονοπωλίου της δικαστικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Και πρόσθεσε πως «Δεν το κάναμε αυτό για να κάνει η Εισαγγελία παιχνίδια. Οι πράξεις της και η αναταραχή που δημιουργεί, είναι σοβαρός λόγος ρήξης αυτής της εμπιστοσύνης.

Από αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχει ούτε μία που να στέκει στο δικαστήριο».

Το να μιλά ο βουλευτής στο τηλέφωνο για να προσπαθεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός πολίτη του είναι ο ορισμός της βουλευτικής δουλειάς. Σκάνδαλο είναι ότι πήρε ένας βουλευτής και μιλούσε για έναν κτηνοτρόφο που έπαθε καρκίνο;

Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου να δείτε πόσα ρουσφέτια μου έχουν ζητήσει από το πρωί; Μπορεί να μου έχουν ζητήσει και καμία 80αριά. Να μας πάει στο Γκουαντάναμο η κυρία Κοβέσι».