Άδωνις για ενοχή Ασημακοπούλου: «Θα το βρούμε μπροστά μας, καταδίκη γιατί έστειλε ένα μέιλ»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε αναφορά στην πρόταση της αρμόδιας εισαγγελέα για ενοχή και καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε πως «Η ιδέα της ποινικής καταδίκης ενός πολιτικού για μία τέτοια αμέλεια είναι αδιανόητη κατά την γνώμη μου και δεν έχει συμβεί πουθενά στην Ευρώπη.

Η ιδέα της ποινικής καταδίκης ενός πολιτικού για μία τέτοια αμέλεια είναι αδιανόητη κατά την γνώμη μου και δεν έχει συμβεί πουθενά στην Ευρώπη. Μία σωστή ιδέα που είναι η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, καταλήγει στην ποινική καταδίκη πολιτικού επειδή έστειλε ένα μέιλ. Θα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

Μία σωστή ιδέα που είναι η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, καταλήγει στην ποινική καταδίκη πολιτικού επειδή έστειλε ένα μέιλ. Θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις εκλογές και στην πολιτική μας δραστηριότητα εν γένει.

Αυτό δεν αφορά στην Άννα Ασημακοπούλου αλλά στην ίδια την Δημοκρατία. Αν πρέπει να νομοθετήσουμε για να είναι ξεκάθαρο, να το κάνουμε, αλλά δεν γίνεται να ποινικοποιηθεί η πολιτική μας δραστηριότητα είναι απαράδεκτο, θα το βρούμε όλοι μπροστά μας!».