Δίκη για διαρροή emails: Ενοχή Ασημακοπούλου - Σταυριανουδάκη πρότεινε η εισαγγελέας

Την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του πρώην γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την καταδίκη των δύο βασικών κατηγορουμένων για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως υπογράμμισε, οι δύο κατηγορούμενοι «ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεών τους.

«Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωσή τους πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση και των δύο αδικημάτων.

Αντίθετα, για τον τότε γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού της ΝΔ Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε οργανωτικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος Μένιο Κορομηλά πρότεινε την απαλλαγή από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, όχι όμως και από εκείνη της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως σημείωσε, οι δύο τελευταίοι φαίνεται να είχαν περιορισμένο ρόλο στη διακίνηση του αρχείου, χωρίς να αποδεικνύεται ότι γνώριζαν την τελική αξιοποίησή του. «Θεωρώ ότι λειτούργησαν ως “ταχυδρόμοι”», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν προκύπτει σκοπός πρόκλησης βλάβης σε τρίτους.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας εστίασε εκτενώς στην αξία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνδέοντάς τα άμεσα με το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη στην πληροφοριακή αυτοδιάθεσή του.

«Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω να τα δώσω και όχι επειδή κάποιος τα απέκτησε χωρίς την άδειά μου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) αποτελούν δεδομένα που τελούν υπό αυστηρό νομικό καθεστώς προστασίας.